Более 40 регионов России поддержали проект о памятной дате - Дне окончания стояния на Угре

КАЛУГА, 27 августа. /ТАСС/. Более 40 субъектов Российской Федерации поддержали законодательную инициативу Калужской области об установлении 11 ноября памятной даты России - Дне окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

"В поддержку инициативы уже высказались руководители Мордовии, Дагестана, Калининградской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской, Архангельской, Белгородской, Тамбовской и Магаданской областей, Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Пермского краев, Республик Карелия, Коми и Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и другие", - говорится в сообщении.

13 июля губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионах страны на рассмотрении находится федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Он выразил надежду, что "депутаты Государственной думы в начале осенней сессии примут этот закон".