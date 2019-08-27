Адвокат Вышинского сообщил, что его подзащитный не собирается признавать вину

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский не менял свою позицию относительного возможного обмена и не собирается признавать выдвинутые против него обвинения. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Вышинский не поменял свою позицию по обмену и не собирается признавать вину", - отметил он.

По словам адвоката, в среду, 28 августа, пройдет новое слушание. "Суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста и ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Доманский.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией, а также отметил, что за время его работы в "РИА Новости Украина" украинская спецслужба ни разу не предъявила ему претензий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта. По словам Зеленского, этот обмен "должен стать первым шагом доброй воли". Однако сам Вышинский отверг подобную перспективу, сказав, что он "не вещь, чтобы менять" и что в своем деле хочет справедливости.