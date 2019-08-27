{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест главреда "РИА Новости Украина"
Обновлено 

Адвокат Вышинского сообщил, что его подзащитный не собирается признавать вину

Он также добавил, что главный редактор "РИА Новости Украина" не менял свою позицию относительного возможного обмена

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский не менял свою позицию относительного возможного обмена и не собирается признавать выдвинутые против него обвинения. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Вышинский не поменял свою позицию по обмену и не собирается признавать вину", - отметил он.

По словам адвоката, в среду, 28 августа, пройдет новое слушание. "Суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста и ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Доманский.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией, а также отметил, что за время его работы в "РИА Новости Украина" украинская спецслужба ни разу не предъявила ему претензий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта. По словам Зеленского, этот обмен "должен стать первым шагом доброй воли". Однако сам Вышинский отверг подобную перспективу, сказав, что он "не вещь, чтобы менять" и что в своем деле хочет справедливости.

Теги
УкраинаАрест главреда "РИА Новости Украина"
Французский суд отменил решение мэра, запретившего пестициды в своей коммуне
Ходатайство об аннулировании решения Даниэля Кюэффа подала местная префектура
Читать полностью