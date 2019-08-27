Власти Петербурга планируют в октябре представить "зимний" вариант "Карты гостя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. "Зимний" вариант абонемента для гостей Санкт-Петербурга, включающего сезонные туристические предложения и скидки для путешественников, представят в городе осенью. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе комитета по развитию туризма.

"С октября 2019 года гостям Петербурга планируется представить "зимний" вариант абонемента "Карта гостя Visit SPb", - говорится в сообщении комитета.

На лето текущего года по инициативе национального билетного оператора в сотрудничестве с комитетом и Городским туристско-информационным бюро было разработано предложение "Карта гостя Visit SPb" на 48 часов. С помощью этого абонемента можно посетить обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе, Петропавловскую крепость, балет или концерт, Исаакиевский собор (с подъемом на колоннаду), основную экспозицию Музея Фаберже, а также экскурсию "Фонтаны Петергофа". В комитете отметили, что на протяжении летнего сезона карта востребована среди путешественников из российских регионов и стран Европейского союза, позволяя им сэкономить до 70% средств с помощью летних туристических предложений.

В пресс-службе комитета ТАСС пояснили, что в числе "зимних" предложений может оказаться посещение Государственного Русского музея, которое ранее не входило в абонемент. Также в абонемент будут включены скидки от партнеров, но при этом в силу объективных факторов не войдет посещение фонтанов Петергофа и водных экскурсий.

Согласно данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, по итогам 2018 года количество туристов, посетивших город, составило 8,2 млн человек, из них иностранных - 3,9 млн. По официальным данным, за первое полугодие 2019 года Петербург посетили более 1,5 млн иностранных гостей, что на 15% превышает данные аналогичного периода 2018 года. В частности, число туристов из Италии выросло с 19 тыс. за первые шесть месяцев 2018 года до 30 тыс. в первом полугодии этого года, на 39% - до 44 тыс. - увеличилось количество гостей из Франции, на 31% - до 50 тыс. - выросло число путешественников из Германии.