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Трамп распорядился выделить федеральную помощь пострадавшей от урагана Луизиане

Также по запросу властей штата могут быть приняты дополнительные решения

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении федеральной помощи штату Луизиана для ликвидации последствий урагана "Барри". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Федеральные средства доступны для местных властей и некоммерческих организаций для проведения срочных работ и восстановления пострадавших от урагана зданий или строительства новых", - отмечается в постановлении. Финансирование также пойдет на ряд других мер по уменьшению ущерба.

Кроме того, по запросу властей штата могут быть приняты дополнительные решения.

Тропический шторм "Барри" обрушился на Луизиану в середине июля. На всей территории штата был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. Как сообщает телеканал CBS, из-за удара стихии в штатах Луизиана и Миссисипи без электричества остались около 70 тыс. человек.

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СШАТрамп, Дональд
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