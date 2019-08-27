Сильный ливень во Владивостоке длится вторые сутки

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Очень сильный дождь, который принес от 59 мм до 78 мм осадков в разных районах, прошел во Владивостоке минувшей ночью, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре. По информации пресс-службы городской администрации, ночью зафиксирован новый сход селя.

"Минувшей ночью дожди прошли на большой территории края, на западе и северо-западе местами сильные. Во Владивостоке наблюдался очень сильный дождь с количеством осадков от 59 мм до 78 мм. Сегодня в южной половине края (там находится Владивосток) и на северо-западе пройдут сильные дожди (до 49 мм), местами очень сильные, с количеством [осадков] свыше 50 мм", - проинформировали в гидрометцентре.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ночью глава города Олег Гуменюк проинспектировал работу дорожных служб по устранению последствий непогоды. В течение всего дня и ночи мобильные дорожные бригады наводили в городе порядок после схода селя.

"На участок дороги на Командорской [улице] сель сошел ночью уже второй раз за сутки. По счастью, мимо как раз двигалась к очередной точке дорожная техника, которая оперативно устранила наносы земли с дороги", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Во вторник в столице Дальнего Востока начался сильный ливень, который с небольшими перерывами шел в течение суток. В результате оказались временно затоплены некоторые городские улицы, на дороги сошли сели.

По информации мэрии, за август во Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков. Из-за аномального количества осадков и неутешительных прогнозов синоптиков было принято решение о сбросе воды из Пионерского и Богатинского водохранилищ. В результате из берегов вышла река Богатая в пригороде Владивостока. На месте дежурят городские спасатели и сотрудники ГИБДД.