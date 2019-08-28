Школьные психологи Ульяновской области получат рекомендации после случая с убийством семьи

УЛЬЯНОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Рекомендации для школьных психологов будут выработаны в Ульяновской области после убийства семьи в селе Патрикеево, в котором подозревается подросток. Об этом сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Крутилина.

"[Рекомендации] в части психологов, чтобы они обратили внимание на склонности ребят, на нестандартные проявления. У нас идет психологическое тестирование, связанное с наркотиками. Наверное, этого сейчас мало, потому что появились какие-то другие зависимости, опасности", - сказала собеседница агентства.

Омбудсмен добавила, что тестирование детей должно быть и по другим направлениям, чтобы выявить возможные проблемы на раннем этапе. Крутилина уточнила, что ни один из школьников не заметил странностей в поведении старшеклассника, который подозревается в убийстве своей семьи.

"Для всех учеников и педагогов случившееся стало большим потрясением", - отметила она.

В частном доме в селе Патрикеево 18 августа нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка - их родственника. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.