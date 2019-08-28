Дело о лишении прав родителей, участвовавших в акции протеста, передали в Лефортовский суд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дело о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых передано из Перовского в Лефортовский суд Москвы из-за нарушения подсудности. Об этом журналистам сообщила адвокат семьи Екатерина Тягай по итогам предварительного заседания по иску.

"По итогам сегодняшнего заседания было принято решение передать дело по подсудности из Перовского суда в Лефортовский. Дело в том, что при подаче иска о лишении прав был нарушен принцип территориальной подсудности. Ответчик проживает в другом районе. И теперь назначено новое предварительное заседание, уже в Лефортовском суде. Оно пройдет в 10:00 мск 2 сентября", - сказала адвокат.

По словам Тягай, ответчиком выступают оба члена семьи - Ольга и Дмитрий Проказовы. "Они родители двоих детей, прокуратура требует лишить их прав только на младшего ребенка. Наша позиция в том, что это незаконно. Никаких оснований для лишения родительских прав, предусмотренных Семейным кодексом, в данном случае не усматривается", - заключила адвокат.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы требует лишить родительских прав пару, которая пришла на несанкционированную акцию 27 июля в центре Москвы с маленьким ребенком. В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.