ВЦИОМ: средние затраты россиян на сборы детей к школе выросли вдвое за два года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россияне в среднем тратят или готовы потратить в 2019 году на подготовку ребенка к школе порядка 27 тыс. рублей. Это почти вдвое больше, чем по данным исследований 2017 года, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26 тыс. 986 рублей (против 12 тыс. 745 рублей в 2017 году)", - говорится в сообщении.

При этом основные расходы приходятся на покупку комплекта школьной формы (с учетом спортивной формы и сменной обуви его средняя стоимость составляет 13,4 тыс. рублей в 2019 году против 6,4 тыс. рублей, заявленных респондентами в 2017 году). Среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака опрошенные россияне оценивают в 3,6 тыс. рублей (против почти 1,8 тыс. рублей в 2017 году). Также в 2019 году россияне планируют увеличить расходы и на покупку учебно-методических материалов - в среднем до 3,1 тыс. рублей (два года назад на них тратили в среднем почти 1,2 тыс. рублей).

Отмечается, что за последние девять лет значительно снизилось число граждан, по мнению которых подготовка ребенка к школе должна полностью оплачиваться из бюджетных средств (с 28% в 2010 году до 15% в 2019 году). Однако только половина респондентов (51%) считают, что приобретение школьной формы должно осуществляться за счет собственных средств, и лишь 27% полагают, что должны сами покупать учебные материалы. На техническое оснащение класса и ремонт помещений школы готовы выделять собственные деньги 4-6% опрошенных россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.