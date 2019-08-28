Проект нового профстандарта для пластических хирургов в РФ предполагает 5 лет ординатуры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проект нового федерального образовательного стандарта по специальности "Пластическая хирургия", разработанный Минздравом РФ, предусматривает обучение в пятилетней ординатуре вместо двухлетней, а также включает в себя расширенные блоки по междисциплинарным предметам. Об этом сообщила в среду журналистам замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в ходе круглого стола, посвященного новым стандартам пластической хирургии.

"Создан проект федерального образовательного стандарта "Пластическая хирургия". Он предусматривает более пролонгированный срок подготовки специалистов и разбит на два уровня: первый уровень - подготовка в течение двух лет, и второй уровень - подготовка в течение трех лет", - сказала она.

Семенова отметила, что реализация этого проекта намечена на "ближайшее будущее". Кроме того, в документе будут прописаны необходимые и недостающие в предыдущем стандарте аспекты для обучения современных пластических хирургов. Новый стандарт будет включать расширенные блоки обучения по таким смежным специальностям, как микрососудистая хирургия кисти, искусство и скульптура. Предполагается, что единая образовательная программа будет учитываться на всех кафедрах пластической хирургии в государственных вузах.

"Если нам удастся утвердить стандарт до конца года, то с 2020 года мы можем надеяться на то, что наши будущие специалисты будут проходить положенный срок обучения, который соответствует международным стандартам", - добавила заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.