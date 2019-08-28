Песков: власти регионов должны вмешиваться, если зарплата врачей опускается ниже средней

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Региональные власти должны активно вмешиваться в ситуацию, если зарплата врачей опускается ниже средней по экономике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что главой государства была поставлена цель поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике в том или ином субъекте РФ. По словам Пескова, эта задача, "как докладывается главами регионов, выполняется". Кроме того, продолжил пресс-секретарь президента, эти показатели контролируются федеральными органами власти.

"Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров", - подчеркнул представитель Кремля.