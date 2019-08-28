С начала года на дорогах в России пострадали почти 12 тыс. детей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти 12 тыс. детей с начала года пострадали в ДТП на дорогах России, погибли 304. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"В текущем году <...> число раненых в ДТП детей - всего 11958, погибших - 304 ребенка", - сказали в ГИБДД.

Большинство детей погибают в ДТП летом - "более 43% несовершеннолетних", около 20% от общего числа погибших приходится на зиму, почти каждый четвертый - осенью и 14% - весной.

"Подавляющее большинство происшествий с участием детей (в этом году - прим. ТАСС) произошли по причине нарушений ПДД водителями транспортных средств. Основное количество наездов на детей-пешеходов происходит в столицах субъектов РФ и городах федерального значения, в этих ДТП гибнет практически каждый четвертый юный пешеход", - сказал собеседник агентства.

В этом году за нарушение правил перевозки детей на виновных составлено около 400 тыс. административных материалов.