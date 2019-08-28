Николай Дроздов, Ирина Безрукова и DJ Грув прочитают стихи о Москве в "Одноклассниках"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут пройти квест к 872-летию столицы. Ответив на вопросы, на экране появится открытка, на которой пропоют или зачитают стихи о Москве Николай Фоменко, Евгения Добровольская, Николай Дроздов, сообщили ТАСС в среду в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Московские сезоны" запустили в "Одноклассниках" онлайн-квест к 872-летию столицы. В нем собраны самые известные стихи и песни о Москве, которые прочитают актеры, певцы и телеведущие. Пользователям ОК нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами. Ответы пропоют или зачитают Николай Фоменко, Евгения Добровольская, Николай Дроздов и другие знаменитости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в новой игре прозвучат стихи Пушкина и Лермонтова, Цветаевой и Окуджавы соседствуют с лирикой групп "Несчастный случай", "Браво", "Моральный кодекс" и песнями из всеми любимых кинофильмов. Принцип онлайн-квеста прост: пользователи должны угадать слова из песен или стихов, продолжить строчку или вспомнить их название. Выбрав один из четырех вариантов ответов, участник получит видеооткрытку, на которой знаменитости исполняют отрывок из песни или стихотворения: она покажет, был ответ правильный или нет.

"Онлайн-игра поможет пользователям лучше узнать Москву и встретиться с любимыми артистами. Разобравшись с десятью вопросами, пользователь получит бейдж на фотографию профиля с одним из четырех оригинальных "титулов". Всего в игре собран 21 вопрос, которые меняются от квеста к квесту, поэтому игру можно пройти несколько раз", - поясняется в сообщении.

Также на видеооткрытках пользователи увидят Маргариту Позоян, DJ Грува, Анастасию Денисову, Ксению Стриж, Николая Маратканова, Константина Шелягина, Елену Ландер, Романа Архипова, Зару, Елену Борщеву, Доминика Джокера, Екатерину Директоренко, Евгению Добровольскую, Юлию Такшину, Александра Парамонова и Никиту Пименова.

День рождения Москвы в этом году отметят 7 и 8 сентября. Праздник пройдет по всему городу, а одной из центральных площадок станет Тверская улица, которую сделают пешеходной. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ - выставочному комплексу в этом году исполняется 80 лет.