Из списка "Гражданской платформы" на выборы в парламент КЧР исключен один кандидат

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Избирком Карачаево-Черкесии исключил из партийного списка "Гражданской платформы", зарегистрированного для участия в выборах в парламент республики шестого созыва, одного из кандидатов. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель председателя регионального избиркома Татьяна Калашникова.

"На своем заседании избирательная комиссия КЧР рассмотрела заявление и исключила из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты парламента КЧР выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение политической партии "Гражданская платформа" Геннадия Макатерова. Кандидат имеет право подать заявление на исключение его из списка, что он и сделал, это его желание", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в списке зарегистрированных кандидатов регионального отделения партии значилось 32 человека, теперь 31.

В выборах в парламент Карачаево-Черкесии примут участие представители "Единой России", "Справедливой России", "Патриотов России", "Гражданской платформы" и ЛДПР. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. В него вошли 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.

В единый день голосования, 8 сентября, в 82 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).в списке зарегистрированных кандидатов регионального отделения партии