Проект закона о праздновании в РФ Дня стояния на Угре поддержали 60 регионов

ТАСС, 28 августа. Законопроект Калужской области об установлении в России новой памятной даты - Дня окончания Великого стояния на реке Угре, который предлагается праздновать 11 ноября, поддержали 60 субъектов РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба калужского правительства.

"Шестьдесят российских регионов поддержали идею сделать 11 ноября - Днем окончания Великого стояния на Угре - общероссийской памятной датой", - говорится в сообщении.

Законопроект, которой внесен в Госдуму и рассматривается комитетами, получил положительные заключения министерств. Как сообщил ранее ТАСС депутат Госдумы Геннадий Скляр, после заседания комитета по обороне, которое пройдет 11 сентября, инициатива Калужской области будет рассмотрена в первом чтении.

По его словам, пока на проект получен только один отрицательный отзыв - от Татарстана: принятие закона, по мнению председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета республики Разиля Валеева, может "негативно отразиться на политической обстановке в России".

Великое стояние

В октябре-ноябре 1480 года на берегах реки Угры на территории нынешней Калужской области русские войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, равное по своей мощи нашествию Батыя в XIII веке, и свергли многовековое ордынское иго. Сражение произошло из-за отказа Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Многодневная военная кампания, беспрецедентная по стратегии и тактике в истории российского и всемирного военного искусства, закончилась победой. Именно в результате этой победы молодое Российское государство с центром в Москве обрело политический и национальный суверенитет.

Ежегодно на поле Великого стояния на Угре проводится фестиваль, собирающий тысячи участников не только из Калужской области, но и из соседних регионов, историческими клубами проводится реконструкция сражения. В Калужской области на региональном уровне День окончания Великого стояния на реке Угре отмечается с 2017 года.