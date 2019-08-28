Экспедиция на трех ладьях пройдет по маршруту IX века от Балтики до Ладоги в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Три ладьи построят для экспедиции по маршруту, которым призванные на княжение братья Рюрик, Синеус и Трувор могли отправиться от берегов Балтики в русские земли в 862 году. Поход намечен на 2020 год, сообщил журналистам в среду руководитель международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика" отец Феоктист, прибывший в Калиниград на ладье "Змей Горыныч".

"Змей Горыныч", украшенный тремя головами драконов, вышел в поход от Ладоги до Балтики 5 мая этого года из Богатырской слободы, недалеко от Тольятти. В Калининграде завершился первый этап экспедиции "Путь Рюрика" протяженностью 7 тыс. км, цель которого - поиск острова, где могли жить варяги.

"Мы хотим сделать три дружины, они будут полностью экипированы в доспехи того времени <...> Для них будут построены три ладьи", - сказал отец Феоктист, уточнив, что в 2020 году поход будет проходить под парусами, на веслах - в полном соответствии с условиями мореплавания эпохи варягов.

Ладьи для похода будут построены на верфи Богатырской слободы и доставлены в Калининград, где присоединятся к "Змею Горынычу", который на зиму будет поставлен у яхтенного причала Музея Мирового океана. Участникам перехода предстоит преодолеть более 5 тыс. км, уточнил руководитель экспедиции.

Он отметил, что существует более 30 версий того, откуда Рюрик пришел на Русь, но нет точных сведений о месте, где он жил. При этом в арабских исторических источниках, в частности в работах историка Ибн Руста, есть указание, что Варяжская Русь обитала на острове, с описанием его размеров, климата, условий жизни. В поисках территории, соответствующей историческим описаниям, экспедиция "Путь Рюрика" на "Змее Горыныче" побывала в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Норвегии и Польше. Обследовано более 18 из 24 островов, где могли жить Рюрик, Синеус и Трувор. Пока искомая земля не найдена и, вероятно, находится в юго-восточной части Балтики, отметил отец Феоктист.

"Змей Горыныч"

Ладья "Змей Горыныч" построена как иллюстрация древнерусского эпоса. Ее носовая часть украшена тремя головами драконов, олицетворяющими трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора. Необычное судно неизменно становилось предметом особого внимания повсюду, где появлялось, рассказал отец Феоктист. Опыт россиян вдохновил реконструкторов из Норвегии, которые решили совершить поход на ладьях в Богатырскую слободу, где проведут зиму, а затем отправятся в экспедицию вокруг Европы, добавил он.

Длина судна - 17 м, ширина - 4,2 м, высота от киля до нока мачты - 9,5 м, водоизмещение - 12 тонн, максимальная скорость 4,5 - 5 узлов. Судно оснащено парусом и двигателем. Большую часть пути ладья прошла с использованием двигателя, поскольку его прямой парус можно использовать только на попутных ветрах. Экипаж судна состоит из четырех человек.