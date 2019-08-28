В Башкирии в 2020 году запустят мобильное приложение для контроля за рубкой леса

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение на платформах iOS и Android для общественного контроля за незаконной вырубкой лесов запустят в Башкирии в 2020 году. Тестирование программы завершится к концу этого года, сообщил в среду на пресс-конференции министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

"Это будет формой общественного контроля, программу тестируем до конца этого года, планируем запустить в начале 2020-го. Ее можно будет скачать в Appstore и Playmarket, предполагается, что каждый пользователь, обнаружив в лесу незаконную рубку, сможет нам об этом сообщить. По карте будет видно, где рубка ведется законно, а где нет", - рассказал он.

Приложение уже готово, сейчас проводится его тестирование, добавил министр. Количество незаконных рубок леса в республике в этом году снизилось по сравнению с 2018 годом на 30%, этому поспособствовал метод космического мониторинга. "На территории двух лесничеств, где интенсивное лесопользование и достаточно много нарушений, мы применили дистанционный космический мониторинг, и по итогам 2018 года выявлено 16 незаконных рубок. На текущий год мы добились включения в этот мониторинг семи лесничеств. Когда лесопользователи знают, что за ними следят из космоса, и нарушений меньше", - отметил он.

Леса занимают 40% площади Башкирии и составляют порядка 6,3 млн га, из которых 600 тыс. га входят в особо охраняемые природные территории федерального значения.