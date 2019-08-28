Врачи госпиталя Бурденко впервые в России провели уникальную операцию на позвоночнике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко впервые в России выполнили эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника. Об этом сообщили в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Данная операция выполнялась в России впервые. При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрезкожной стабилизации", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, примененная методика позволила значительно уменьшить размеры доступа для удаления грыжи диска и передней стабилизации поясничного отдела позвоночника до 1 см, снизить травматизацию мышечных тканей и корешков спинного мозга, а также сократить реабилитационно-восстановительный период и уменьшить риск развития инфекционных осложнений. Через два часа после проведения сложной операции пациент был активизирован и выписан на третьи сутки.

ГВКГ им. Н. Н. Бурденко является одним из крупнейших многопрофильных лечебных центров России. В госпитале развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее актуальным медицинским специальностям. Ежегодно в них получают лечение более 60 тыс. стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций. Услуги госпиталя доступны не только для пациентов, имеющих отношение к Минобороны, но и для гражданских лиц.