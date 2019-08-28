Дневник школьника Пензенской области посвятили 75-летию Победы

ПЕНЗА, 28 августа. /ТАСС/. Дневник ученика школы Пензенской области, который в начале сентября получат более 54 тыс. учащихся вторых-пятых классов в регионе, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду в ходе презентации дневника в Пензе его автор, доктор педагогических наук Владимир Полукаров.

Дневник школьника бесплатно вручают в Пензенской области учащимся вторых-пятых классов с 2017 года. Помимо полей для заполнения списка школьных уроков, домашнего задания и оценок, дневник содержит информацию об истории региона, его достопримечательностях и выдающихся уроженцах края.

"В 2020 году весь мир будет отмечать 75-летие Победы, и мы в дневнике не могли не сделать эту тему основной. Школьники не просто смогут записать в дневнике параграф и номер упражнения, а познакомиться с нашей историей, героями, которыми гордится область, узнать новые места в Пензенской области", - отметил Полукаров. В частности, в дневнике есть информация о маршалах Победы, детях-героях Великой Отечественной войны, воевавших пензенцах, именами которых названы улицы города.

По словам соавтора дневника, кандидата исторических наук Елены Прохоровой, дневник поможет школьникам, которые будут участвовать в региональном проекте "А мы из Пензы. Наследники победителей". В рамках проекта дети смогут рассказать о своих родных и близких, которыми может гордиться регион. Название проекта содержит фразу "А мы из Пензы" - такую надпись штыком винтовки оставил в 1945 году на стене рейхстага пензенец Иван Морозов.

"В сентябре-октябре школьники будут готовить индивидуальный проект, рассказывать о своих родных близких земляках, которыми наш край может гордиться. Эти проекты мы будем отражать на страницах дневника", - отметила Прохорова.

По данным Минобразования региона, в 2019 году в школы поступило 54,6 тыс. экземпляров дневника школьника Пензенской области. На их приобретение было выделено 7,6 млн рублей из бюджета региона. Помимо этого, в регионе реализует проект "Культурный дневник школьника", в котором дети могут оставлять впечатления о посещении театров, музеев и достопримечательностей Пензенской области.