Дети из школы Гусь-Хрустального, где упал потолок, будут учиться в другом здании

Обрушение потолочной обрешетки произошло в актовом зале средней образовательной школы, которую 31 июля признали готовой к началу учебного года. Прокуратура начала проверку по факту обрушения. 28 августа комиссия под председательством врио замгубернатора Игоря Моховикова провела в школе заседание, обсудила ситуацию.

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Дети из школы №13 Гусь-Хрустального Владимирской области, где перед началом учебного года обвалился потолок, вместе с педагогическим коллективом переедут в соседнюю школу №16. Параллельно специалисты примут решение о возможности реставрации здания, которое является региональным памятником, сообщил в среду мэр Алексей Соколов на заседании.

"Мной подписано постановление 26 августа о закрытии школы №13, переводе учебного процесса в школу №16. 259 учеников должны пойти в школу - это 12 классов. Предварительно, шесть классов будут учиться в первую смену, шесть классов - во вторую, при этом все ученики 16-й школы остаются учиться в первую смену", - отметил Соколов. Для организации учебы в школе №16 необходимо отремонтировать три кабинета, сделать это планируется к 3 сентября.

Согласно Бюро технической инвентаризации Гусь-Хрустального, здание школы №13 построено в 1938 году, в 1998 году признано памятником регионального значения. Там же расположен музей истории просвещения. По словам директора школы, из-за статуса памятника для проведения ремонта в школе необходимы дорогостоящие проекты, вне закона оказались пластиковые окна, запрещены работы на фасаде и кровле. В 2018 году мэр обращался в госинспекцию с просьбой исключить здание школы из реестра памятников, так как по внешним признакам дом не соответствует характерной для XIX века мальцевской застройке, к которой относятся ценные объекты Гусь-Хрустального.

В 2017 году из-за протекания крыши в школе перестали эксплуатировать актовый зал. Члены комиссии по приемке школы к 1 сентября привыкли к тому, что потолки протекают, и подписали документы о готовности учебного заведения летом этого года. В ночь на 19 августа крыша над актовым залом сначала провисла, а затем обрушилась вместе с потолком. Черная дыра диаметром в 2 м образовалась посередине, приходящих предупреждают, что стоять под ней небезопасно.

Начальник областной госинспекции по охране памятников после ЧП объявил об отставке - он утверждает, что еще весной просил местные власти провести в здании противоаварийные работы.