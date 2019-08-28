В Госдуме предложили закрепить в законе правила размещения заправок и автосервисов у дорог

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и "Единая Россия" во главе с членом комитета по транспорту и строительству Александром Старовойтовым в среду внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, призванный конкретизировать правила размещения придорожных сервисов, то есть автозаправок, мастерских, закусочных и так далее. Текст размещен в думской электронной базе.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в настоящее время в законе об автомобильных дорогах отсутствуют такие понятия, как "примыкание объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, съезд, выезд, переходно-скоростная полоса, боковой проезд", что "вызывает множество споров, возникающих между владельцами автомобильных дорог и владельцами объектов дорожного сервиса".

В связи с этим и предлагается расширить понятийный аппарат, а также ввести несколько правил. В частности, законопроектом установлено, что через подъезд к объекту дорожного сервиса нельзя будет выехать на другую автомобильную дорогу или на улицы населенного пункта. Так эксперты разработали определения недостающих понятий, вводя, в частности, понятие нестационарного объекта дорожного сервиса - это объект, "не имеющий прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж".

Также, согласно тексту, доступ к автомобильной дороге от объекта дорожного сервиса должен быть обустроен в соответствии с генеральными схемами размещения таких объектов. Эти документы должны будут утверждаться Росавтодором, уполномоченными органами конкретного субъекта РФ и местного самоуправления в порядке, который установит правительство.

В законопроекте подчеркивается, что "строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание площадок для размещения объектов дорожного сервиса осуществляются владельцами автомобильных дорог или за их счет". Ремонт примыкающих дорог производится с их письменного согласия с указанием всех технических требований. "В случае нарушения владельцем объекта дорожного сервиса условий договора о присоединении владелец автомобильной дороги вправе запретить доступ к объекту дорожного сервиса с автомобильной дороги", - говорится в тексте инициативы.