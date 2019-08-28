На форуме мастеров в Дагестане представят несколько видов керамики и кубачинские украшения

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Несколько видов керамики, кубачинские ювелирные изделия и дагестанские ковры ручной работы представят на Республиканском форуме молодых ремесленников в Махачкале 29 августа, сообщил ТАСС руководитель форума Арсен Гусейнов.

"Это керамика Дагестана, это сулевкентская керамика, это балхарская керамика, испикская керамика, кубачинские ювелирные изделия, это ковры Дагестана, это унцкульская орнаментальная насечка металлом по дереву, кайтагская вышивка", - сказал Гусейнов, добавив, что на сегодняшний день в Дагестане испикской керамикой занимается только один человек, а унцукульская орнаментальная насечка развита только в одном районе республики.

Участие в форуме примут около 200 молодых ремесленников, их наставников и преподавателей. Представленные экспозиции и их презентации будет оценивать независимая экспертная комиссия. По итогам форума три призера получат денежное вознаграждение, а еще трое отправятся на выставку "Ладья - 2019. Зимняя сказка" (Москва), которую проводит Ассоциация народных промыслов России. Участники, которые займут призовое место в компетенции "ювелирное дело", будут участвовать в следующем мировом чемпионате WorldSkills.

Для участников и гостей форума будут проводиться мастер-классы по традиционным видам ремесел народов Дагестана. "Любой желающий может принять участие в мастер-классах, что-то изготовить и унести с собой на память", - отметил руководитель форума.

В рамках форума в Центре народных художественных промыслов пройдет конференция, на которой выступят ведущие эксперты в сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Дагестана. Первый форум молодых ремесленников состоялся 25 декабря 2018 года. В нем приняли участие более 100 человек.