Центры ядерной медицины появятся в трех регионах ДФО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Центры позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будут построены в трех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

Позитронно-эмиссионная томография - высокотехнологичный метод исследования, позволяющий оценить работу тканей и органов на уровне метаболизма. С его помощью наиболее точно определяется стадия онкологического заболевания, наличие метастазов, контролируется качество лечения.

"Вместе с руководителями российских частных компаний мы обсуждали состояние и перспективы развития методов ядерной медицины при диагностике онкозаболеваний и привлечение средств частных инвесторов к реализации мероприятий по созданию сети ПЭТ-центров в субъектах Российской Федерации. По информации, представленной руководителями частных компаний, в ДФО запланировано создание ПЭТ-центров в трех субъектах: Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях", - сказала министр.

Глава Минздрава также добавила, что по результатам 2018 года высокотехнологическую помощь в ДФО получили более 34 тыс. пациентов, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) - 21 тысяча. По ОМС такая помощь оказывается в 84 медицинских организациях округа, уточнила она. "Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью [суммарно с включенной и не включенной в базовую программу ОМС] пролеченных пациентов на 100 тыс. жителей на 2019 год по ДФО равна 418,87 [случаев], при этом общероссийский показатель составил 474,05. Очевидно, что перспективы для роста у региона есть", - добавила Скворцова.

Цифровое здравоохранение

По словам Скворцовой, популярность услуг цифрового здравоохранения растет на Дальнем Востоке.

"За 2018 год более 368 тыс. граждан, проживающих на территории ДФО, воспользовались услугами и сервисами личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций. Популярность электронных сервисов активно растет, о чем свидетельствуют данные о количестве пользователей в первом полугодии 2019 года - 360 тыс. жителей дальневосточного региона", - сказала она.

Все субъекты ДФО завершили интеграцию с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2018 году. Жителям регионов сейчас доступна услуга записи к врачу, а также три субъекта - Еврейская автономная область, Бурятия и Якутия - уже оказывают услугу по электронной записи для прохождения диспансеризации.

Министр также отметила, что внедрение цифровых технологий является обязательным условие для развития всей системы здравоохранения. "На Дальнем Востоке для формирования инфраструктуры передачи данных медицинских организаций в 2017-2018 годах за федеральные средства подключено к сети Интернет около 1 тыс. объектов здравоохранения. В ближайшие пять лет планируется обеспечить доступом вдвое больше", - уточнила она.

Санитарная авиация

Скворцова добавила, что работа санитарной авиации в регионах ДФО позволила спасти почти 1,3 тыс. жизней за семь месяцев текущего года.

"С 2019 года Минздрав России реализует мероприятия по развитию санитарной авиации в рамках национального проекта "Здравоохранение", 10 из 11 регионов Дальнего Востока принимают в них участие. За семь месяцев 2019 года субъектами Российской Федерации, входящими в состав ДФО, совершено 762 вылета, что позволило эвакуировать 1284 пациента, из них 250 детей, в том числе 109 детей в возрасте до года", - сказала министр.

Субъекты ДФО первыми вступили в проект по развитию санавиации. Всего за два года действия программы в округе благодаря современной транспортировке на оборудованном всем необходимым медицинском вертолете в сопровождении высококлассной команды врачей спасено около 5 тыс. человек, добавила Скворцова.