Более 16,5 млн учащихся пойдут в школы в новом учебном году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 16,5 млн учащихся сядут за парты в новом учебном году в России, это почти на 1 млн больше, чем в 2018 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"В России растет количество школьников. В новом учебном году за парты сядут более 16,5 млн учащихся, что почти на миллион больше, чем в прошлом году. Почти 2 млн из них придут в первый класс", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в рамках нацпроекта "Образование" по всей стране продолжается масштабная работа по повышению доступности и качества образовательной среды. В рамках нацпроекта в День знаний заработают 58 школ, до конца года в эксплуатацию будет введено еще 67.

"Особое внимание уделено развитию инфраструктуры сел и малых городов. С этого года по всей стране заработают свыше 2000 "Точек роста" - центров образования гуманитарного и цифрового профилей. Это школы, переоснащенные по передовым технологиям", - приводит пресс-служба слова министра просвещения Ольги Васильевой.