Гости концертного зала "Зарядье" впервые услышат орган 29 февраля 2020 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Самый большой в Москве орган впервые заиграет в концертном зале "Зарядье" 29 февраля 2020 года. Об этом сообщила в четверг журналистам гендиректор зала Ольга Жукова.

"Инаугурация короля инструментов" запланирована на 29 февраля. Представлять будут музыканты из Франции, поскольку орган построен старейшей французской фирмой. Это будет не просто органный гала-концерт, а целое действо с участием симфонического оркестра, оперных певцов и артистов балета. Такой формат концерта поможет раскрыть все возможности нового инструмента", - сказала она.

Первые работы по установке органа были проведены в 2018 году. Девятого июля 2019 года началась его финальная монтировка. В столицу из Франции доставили более 3,6 тыс. деревянных металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Всего орган имеет 85 регистров, 5737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши).