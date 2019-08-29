Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в новом учебном году обойдется родителям мальчиков дешевле почти на 4,5 тыс. рублей, чем родителям девочек. Соответствующие расчеты специалистов опубликованы в четверг на сайте Росстата.

"В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18500,99 рубля, девочку - 22956,27 рубля", - говорится в сообщении.

Дороже всего собрать мальчика в первый класс в Чукотском автономном округе (24875,00 рубля), девочку - в Камчатском крае (31737,82 рубля). Дешевле всего "Набор первоклассника" обойдется родителям мальчиков в Республике Ингушетия (13458,64 рубля), а девочек - в Республике Алтай (15967,83 рубля).

"Набор первоклассника" включает в себя школьную и спортивную формы, канцелярские товары и ранец. Разница в стоимости наборов для девочек и мальчиков получается из-за комплекта школьной формы, в остальном они идентичны. В частности, набор для мальчика включает в себя: брюки (2 шт.), сорочку (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.). Набор для девочки - платье, сарафан (2 шт.), блузка (3 шт.), юбка (2 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), колготки (3 шт.).

Согласно материалам Росстата, впервые с 2016 года изменения стоимости "Набора первоклассника" для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен. "В 2019 году увеличение его стоимости по отношению к июлю 2018 года составило 3,2% для мальчика и 2% для девочки. Прирост потребительских цен за этот же период - 4,6%", - отмечается в сообщении.