В Татарстане за три года благоустроят дворы для трех миллионов жителей

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Около трех миллионов жителей Татарстана почувствуют на себе улучшение комфорта дворовых пространств благодаря программе благоустройства "Наш двор". Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана.

"Исходя из объема планируемых работ и выделенных средств, мы ожидаем, что за трехлетнюю программу около трех миллионов жителей республики почувствуют на себе существенные изменения в части комфорта окружающего их ежедневно дворового пространства. Это беспрецедентная программа, направленная на повышение качества жизни людей", - сказала она.

По ее словам, президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу проработать программу благоустройства с участием жителей республики. Для этого в единый день голосования, 8 сентября, в регионе пройдет опрос. Жители смогут заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик, который будет располагаться в том же помещении, где находится участковая избирательная комиссия. В анкете нужно будет отметить приоритетность каждого из восьми видов благоустройства по 10-бальной системе. От активности жителей будет зависеть очередность благоустройства дворов.

Благоустройство всех многоквартирных домов планируется провести в Татарстане до 2020 года, на эти цели будет направлено около 50 млрд рублей. В программу, по предварительным данным, попадут 14,8 тыс. домов, построенных до 2014 года. Власти определили перечень работ, согласно которому, планируется во дворах установить скамейки, светильники, благоустроить детские площадки или организовать парковки. Программа будет финансироваться за счет ПАО "Татнефть".