Участники "Машука" намерены создать в Дагестане центр семейной гармонии "Возрождение"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 29 августа. /ТАСС/. Общественная организация "Мирный Кавказ" намерена создать в Дагестане так называемый Центр семейной гармонии "Возрождение", в котором молодых людей будут готовить в семейной жизни. Соответствующий проект был представлен на X Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", сообщил ТАСС руководитель организации Магомед Алиев.

"Проект мой называется "Центр семейной гармонии "Возрождение". Суть его заключается в том, что мы будем в Республике Дагестан готовить молодежь к семейной жизни - у нас есть такая проблема, к сожалению, в республике, и мы решили такой трехэтапный проект разработать", - сказал он.

Алиев пояснил, что первым этапом реализации проекта станет "создание хорошего, качественного медиаконтента - видеороликов, статей, авторами которых будут выступать социологи, психологи, педагоги, религиозные деятели - эксперты в этой тематике". Вторым направлением работы центра станет проведение лекций, встреч, семинаров со школьниками и студентами высших и средне-специальных учебных заведений.

"Третий этап, самый важный - мы создадим центр, на базе которого будет своего рода семейный клуб, куда мы будем приглашать молодых людей, где будем их готовить к семейной жизни. Это будет такой трехнедельный тренинговый курс, где они будут проходить тренинги у религиозных деятелей, социологов, психологов и педагогов", - пояснил руководитель организации.

Стоимость реализации этого проекта оценивается в 1,7 млн рублей. "У нас софинансирование в размере 250 тыс. рублей - это собственные средства, и у нас есть группа в социальных сетях с полумиллионной аудиторией", - пояснил Алиев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.