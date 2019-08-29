Полпред в УрФО потребовал скорейшего расселения трех аварийных домов в Салехарде

САЛЕХАРД, 29 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов осмотрел три аварийных дома на улице Мира в Салехарде и потребовал их скорейшего расселения. Об этом он сообщил в четверг на совещании, посвященном реализации нацпроектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

"Мы сегодня по дороге заехали на улицу Мира, там три дома требуют скорейшего расселения <...> Там есть особая сложность - под домами находится большое скопление нефтепродуктов, в любой момент может произойти другая авария", - сказал Цуканов.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в ближайший месяц все жильцы переедут в маневренный фонд. "Это, конечно, временная мера. Главное - как можно быстрее предоставить людям свое капитальное жилье", - написал он на своей странице во "ВКонтакте", уточнив, что это будет сделано до конца декабря.

Как отметил Артюхов во время совещания, решение жилищного вопроса ямальцев является для властей региона задачей номер один. "В ближайшие пять лет в новые квартиры переедут почти 40 тыс. человек - 13 тыс. семей или 500 тыс. кв м жилья должно быть расселено. Но этого мало, и мы сегодня говорим о том, чтобы эту цифру увеличить если не в два раза, то в полтора точно", - добавил он.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, отмечается в документе. Общий объем финансирования нацпроекта из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.