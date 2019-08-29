Глава СК поставил на контроль проверку после нападения на журналистов в ХМАО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате проверку из-за нападения на журналистов в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства проведение процессуальной проверки по сообщению СМИ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, организованной следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре", - сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления оперативно провести проверку и дать всестороннюю правовую оценку действиям водителя автомобиля.

По предварительным данным, в Нижневартовске съемочная группа местного телеканала работала на месте наезда автомобиля на пожилую женщину. В интернете и СМИ было опубликовано видео, на котором участник ДТП пытался воспрепятствовать деятельности видеооператора, в том числе высказывая в его адрес угрозы. Спустя несколько часов тот же мужчина пришел в телецентр, где вновь проявил агрессию.