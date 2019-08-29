Мемориальные доски и ледокол в честь Кобзона. Год без народного артиста

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Год исполняется в пятницу с того дня, когда ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Агентство ТАСС узнало, что делается для увековечения памяти всенародно любимого певца.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Соболезнования выразили первые лица России и многих других стран, политические и культурные деятели. Гражданская панихида 2 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве длилась пять часов, проститься с любимым артистом пришли около 7 тысяч человек. Певец был похоронен с воинскими почестями на Востряковском кладбище столицы.

"Многое делается для сохранения его памяти, его песни постоянно звучат в эфире радио и телевидения. Его не забывают", - отметил в беседе с ТАСС друг и коллега Кобзона, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"В гостиницу "Пекин" в Москве, в его бывший офис приходят люди, рассматривают стену с фотографиями (на стенах офиса Кобзона было развешано много его фотографий с другими известными людьми, его друзьями - прим. ТАСС). Наверное, потом [родственники] сделают музей", - добавил он.

Памятник, самолет и ледокол

Кобзона вспоминали минутой молчания на заседании в Госдуме, где он избирался со второго по седьмой созывы, и на столетии комсомола, концертом в театре "Новая опера" и премиями его имени для студентов-вокалистов в Кемеровской области. Местному колледжу культуры и искусств, где бывал Кобзон, присвоили имя народного артиста. Увековечить его память также предложили в Чите, поскольку Кобзон более 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края. Было предложено присвоить имя певца парку Дома офицеров и переименовать площадь Декабристов в площадь имени Кобзона.

Авиакомпания "Аэрофлот" назвала в честь певца самолет, а вскоре на воду планируется спустить арктический ледокол его имени - соответствующую инициативу руководителей думских фракций поддержал президент РФ Владимир Путин.

Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели работает над памятником Кобзону, горельеф которого успел увидеть артист. "Я создавал его с натуры. Начали утром и закончили часа в три-четыре. Кобзон был потрясен", - рассказал скульптор.

"Когда он это увидел, сразу спросил: "А круглая скульптура когда будет?" Я сказал: "Скоро будет". Сделал быстро набросок. Но он ушел из жизни. <...> Я думаю, он знал, что уходит", - добавил Церетели.

Место для установки монумента должна определить вдова артиста Нелли Кобзон, считает он.

Мемориальная доска народному артисту СССР появится в Москве на здании Российской академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, д. 30/36), где он обучался на вокальном факультете, а затем преподавал. 23 августа памятный знак был установлен на фасаде Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, где Кобзон неоднократно выступал перед земляками.

Ближайшие памятные мероприятия

Ближайшим к годовщине событием станет открытие выставки скульптур ар-деко из частной коллекции Иосифа Кобзона и его супруги Нелли. В экспозицию в стенах московского театра "Геликон-опера" войдут более 20 уникальных экспонатов: работы Деметера Чипаруса, Герды Иро (Гердаго), Фердинанда Прайса, Густава Шмидт-Касселя и Поля Филиппа.

Это не первая выставка из семейной коллекции артиста. В марте Нелли Кобзон в память о муже представила в столичном Музее В. А, Тропинина и московских художников его времени экспозицию "Женский вкус" с предметами декоративно-прикладного искусства. По ее словам, есть задумка презентовать публике "Мужской вкус" - с экспонатами, которые собирал лично Кобзон.

В годовщину дня рождения певца - 11 сентября - Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Хибла Герзмава, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и другие артисты дадут концерт в Государственном Кремлевском дворце. "В концерте будет принимать участие практически вся наша эстрада", - подчеркнул Лещенко. В программу войдут песни эпохи Кобзона, большинство - из его репертуара.

Из биографии Кобзона

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.