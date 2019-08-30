Российские рельсовые автобусы запустили по обновленной железнодорожной колее на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Российские рельсовые автобусы начали курсировать по обновленной железной дороге на Сахалине, церемония открытия которой состоялась в пятницу в Южно-Сахалинске.

"Это фактически трудовой подвиг. Для Сахалина это означает, что мы переходим в новую эру железной дороги. У нас появилась российская железная дорога, наша родная колея, новый подвижной состав. Конечно, это будет экономически выгодно, потому что будет происходить "сшивка" с теми вагонами, которые идут с материка на пароме - теперь без переобувания на новую колесную пару они смогут перейти на железную дорогу по Сахалину. Благодаря этому экономится время и увеличивается пассажиропоток и грузопоток", - сказал журналистам врио губернатора области Валерий Лимаренко после церемонии открытия.

Рельсобусы будут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск - Корсаков, Холмск - Томари и Южно-Сахалинск - Томари.

Комплексное переустройство железной дороги в регионе с колеи шириной 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм ведется с 2003 года. В июне завершился первый этап реконструкции инфраструктуры железной дороги на участке Холмск - Арсентьевка - Взморье протяженностью 161 км. Первый пассажирский поезд по обновленной железной дороге отправился со станции Холмск 15 июня. Тогда же начался второй этап реконструкции на участке Тихая - Поронайск протяженностью 159 км. Полностью завершить обновление колеи планируется в 2020 году.