Учебные пособия по азербайджанскому языку для начальных классов издадут в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты готовят программу учебных пособий по азербайджанскому языку, которые планируется издать в Дагестане в 2019 году. Это позволит закрыть потребность в учебной литературе для носителей языка, сообщил ТАСС министр по делам национальной политики и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Некоторая проблема возникала с азербайджанским языком - не хватало учебных пособий. Мы обратились в Министерство образования и науки Республики Дагестан с тем, чтобы эту проблему разрешить. В настоящее время проводится работа над разработкой рукописей программ и учебных пособий, заменяющих учебники в образовательном процессе, для первых-четвертых классов для дальнейшего их издания к концу текущего года", - сказал Муслимов.

Он уточнил, что сейчас в Дагестане проживают около 130 тыс. азербайджанцев, что составляет 4,5% населения республики. Всего, добавил Муслимов, в Дагестане 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%), табасаранцы (4,1%), русские (3,6%), чеченцы (3,2%), ногайцы (1,4%), рутульцы (1%), агулы (1%), цахуры (0,3%). На их долю приходится 98,8% населения, остальные нации и народности насчитывают от нескольких сотен человек до единиц.