Около 800 контейнерных площадок для мусора требуется создать дополнительно в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Властям Махачкалы и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо обустроить 800 контейнерных площадок для сбора мусора в дополнение к существующим 700, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"У нас в Махачкале 800 площадок [для сбора мусора] не хватает, без учета юридических лиц. Если сюда еще включить юридические лица, то… за 1000 не хватает. Сегодня функционируют 700 площадок", - сказал Карачаев.

Он напомнил, что разработка схем размещения и обустройство контейнерных площадок находится в ведении муниципальных образований, однако большинство из них в Дагестане оказались неподготовленными к старту реформы обращения с отходами.

"Мы 1 января приступили к этой работе... Заблаговременно еще в июне [2018 года] направили обращения всем главам муниципальных образований - подготовьтесь, как только региональный оператор придет, вручите ему схему размещения площадок, дайте ему обустроенные площадки, установите там баки, но со стороны муниципалитетов реакции практически не было. Теперь во многих муниципальных образованиях начали это делать", - уточнил министр.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Согласно показателям нацпроекта "Экология" доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды РФ, реформу реализуют 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года.