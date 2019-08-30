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Иск властей Москвы к Церетели на сумму 55 млн рублей рассмотрят 3 октября

Департамент городского имущества столицы подал иск к Церетели из-за задолженности по арендной плате

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 3 октября рассмотрит иск департамента городского имущества Москвы к президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели на 55 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в электронной картотеке на сайте суда.

Судебное заседание по делу состоится 3 октября 2019 года в 10:40 мск.

Как ранее сообщили ТАСС в департаменте городского имущества Москвы, иск к Церетели был подан в связи с задолженностью по арендной плате.

Это не первое исковое требование к президенту Российской академии художеств. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа Москвы, которая снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским. Из материалов дела следовало, что префектура округа за свой счет снесла самовольные пристройки к мастерским на Брянской улице. Согласно закону, сносить постройки и оплачивать эти работы должен сам ответчик, но тот отказался это делать.

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