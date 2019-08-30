В СК объяснили участие молодежи в акциях протеста желанием получить лайки в соцсетях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет опубликовал видеоролик, где рассказал о причинах нападений на сотрудников правоохранительных органов на протестных акциях и расследовании таких происшествий накануне очередной несанционированной акции в Москве, намеченной на 31 августа.

"Столичные массовые беспорядки - одна и та же схема, схожий сценарий. Все становится очевидным для следователей, которые детально вникают во все обстоятельства произошедшего", - сообщает СК.

В частности, следствие считает, что июльские протесты очень похожи на акции в Москве в марте 2017 года. По мнению следователей, истинные организаторы протестов никогда не ходят сами на такие акции, а лишь эмоционально "подогревают" молодежь для участия в них. "Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача - распределить правильно роли и финансовые потоки", - сообщается в видеоролике.

Также следствие представило точку зрения социологов на мотивы участников митингов. Гендиректор НИИ социологии Мария Филь рассказывает в опубликованном видео, что в основном акции вызывают отклик у людей, для которых эмоциональная реакция доминирует над рациональной, которые в меньшей степени склонны анализировать какие-то факты и обстоятельства дела, которые больше реагируют на эмоциональный импульс, активно раздуваемый заинтересованными сторонами. "И эта эмоциональная реакция их приводит на санкционированные и несанкционированные протестные акции", - сказала Филь.

"Когда человек попадает в такую ситуацию, даже законопослушный, который никогда ничего не нарушал, очень с большой вероятностью он тоже схватит камень с земли, потому что он в этой команде. Он защищает уже коллективные интересы, а не свои индивидуальные", - отмечает социолог. В СК подчеркнули, что в таком случает ответственность идет уже персональная. "И осознание этого приходит зачастую, когда исправить ничего уже нельзя. Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в соцсетях - вот цена сломанной судьбы, упущенной возможности", - сказали в ведомстве.

На видео показаны кадры с митингов, почти все, где участники акций нападают на сотрудников полиции и ОМОН. Также опубликованы видеозаписи проверки показаний участников митингов на месте при задержании. Один из них говорит, что напал на правоохранителей в "каком-то помутнении". "Просто накопилось все на этой волне, все эти крики", - добавил он.

Об акциях

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа - около 600 участников.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Сейчас в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированной акции в амфитеатре на Хохловской площади. Столичная полиция призвала воздержаться от участия в ней.