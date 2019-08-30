"Росучебник": на качество образования прежде всего влияет организационная культура

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организационная культура является решающим фактором, влияющим на качество образования школы. К такому выводу пришли эксперты корпорации "Российский учебник" и Высшей школы экономики в ходе факторного анализа качества регионального образования, пилотный проект которого был осуществлен в Калининградской области. Об этом сообщил гендиректор корпорации Александр Брычкин во время презентации исследования на форуме "Город образования" в Москве.

"Наша методика позволяет выделить те сегменты, на которых необходимо сосредоточиться, позволяет выделить те практики, которые можно было бы внедрять, выделить те факторы, которые действительно влияют на качество образования. И здесь нас ждали довольно серьезные сюрпризы. Самое большое влияние на качество образования оказывает группа факторов, которые мы относим к организационной культуре школы: как в этой школе вообще устроены дела, каким образом взаимодействуют педагоги друг с другом, с учениками, с руководством школы, как выстроены процессы, какие традиции существуют в школе, и так далее", - сказал Брычкин.

Второй по влиянию группой факторов стала квалификация педагогических кадров и их достаточность в школе, третьей - вариативность обучения, то есть использование различных программ, необязательно самых популярных в целом по стране. Четвертой и последней группой по значимости стали образовательная инфраструктура и ресурсы школы.

Брычкин отметил, что в числе заметно влияющих факторов нет, например, цифровизации. При этом, как показало исследование, действительно влияет на качество образования вторая смена, о чем часто говорится, однако, по словам Брычкина, степень этого влияния гораздо меньше, чем у остальных факторов.

По словам главы корпорации, заметно сказывается на успешности вариативность используемых учебных материалов. "Для нас это не то чтобы сюрприз. Мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда весь мир обоснованно идет к кластеризации образования, только таким способом, только пытаясь максимизировать потенциал каждого ученика в каждой конкретной школе нашей страны, мы сможем добиться развития человеческого капитала нашей страны и создать фундамент успешного будущего нашей культуры", - сказал Брычкин.

Особенности исследования

Ректор Института развития образования Калининградской области Лилия Зорькина отметила пользу исследования "Российского учебника" для региона. "Оценка использования ресурсов, которые мы имеем, понимание, где мы на пределе ресурсов, понимание фокусов, куда двигаться, - вот это была одна из задач, и мы здесь полностью удовлетворены", - сказала она.

Одной из ключевых позиций, которые исследовались в ходе анализа регионального образования, было "благополучие" школ, пояснил директор Центра школьного и дополнительного образования Института образования Высшей школы экономики Сергей Косарецкий.

"Сегодня во всем мире меняются представления о качестве образования, и внимание обращается не только на академические достижения, но и на психологическое самочувствие детей в школе, учителей в школе, каковы их отношения, насколько они гармоничны, каковы их ценности, какова способность поддерживать друг друга, взаимодействовать. Мы видим сегодня во всем мире стремление к тому, чтобы научиться измерять это и поддерживать в школе. И мы попробовали здесь использовать целый ряд инструментов для того, чтобы посмотреть на этот аспект жизни школы и, как мне кажется, получили уже очень интересные результаты. Мы бы хотели в партнерстве с "Российским учебником" продолжить эту линию с тем, чтобы дальше на это уже специально обратить внимание, потому что это очень важно для будущего нашего образования", - сказал Косарецкий.

Директор проекта Global EducationFutures, профессор практики московской школы управления "Сколково" Павел Лукша отметил, что исследование, по его мнению, может серьезно повлиять на российское образование, если оно будет учитывать подготовку детей к будущему.

"Мне кажется, важно, если вы будете его продолжать, внести в него тему про будущее. Мы должны заложить компонент: насколько школы готовят к будущему, которое уже понятно, в частности, темы навыков будущего, но есть еще важный вопрос - будущее, которое невозможно предсказать", - сказал Лукша.

Он уточнил, что есть ряд навыков и компетенций, который готовит людей к не полностью прогнозируемому будущему: это способность человека быть гибким, активным, готовым учиться в любых условиях. "На мой взгляд, критически необходимо внести в исследование эту компоненту. Тогда это будет исследование, которое начнет влиять на будущее образования страны", - считает Лукша.