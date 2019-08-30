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Европейскую территорию России в сентябре ожидает сухая погода с температурой выше нормы

В частности, в Москве синоптики обещают теплое начало осени
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сентябрь 2019 года в России будет теплым, продолжительных дождей на европейской территории страны не ожидается. Об этом журналистам в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Первая декада сентября ожидается комфортной <...> Температурный фон на европейской территории России ожидается выше нормы на 3-5 градусов, существенных осадков не прогнозируется в течение первой недели месяца", - сказал он, добавив, что в течение всего месяца продолжительных дождей также не ожидается.

Он добавил, что начало осени в Москве также будет теплым - 1 и 2 сентября ожидается 23-25 градусов тепла.

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