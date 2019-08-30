Русскоязычное сообщество "Википедии" находится на шестом месте по активности в мире

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Русскоязычное сообщество всемирной интернет-энциклопедии "Википедия" - шестое по активности в мире, и оно показывает ежедневный рост. Об этом сообщил ТАСС в пятницу основатель энциклопедии Джимми Уэйлс на полях Международного форума "Город образования" на ВДНХ в Москве.

"Русскоязычный сегмент "Википедии" сейчас имеет 1,5 млн входов, он растет ежедневно, это шестое по активности сообщество в "Википедии" в мире и по читателям, и по тем, кто добавляет контент", - сказал он.

По его словам, также русскоязычные пользователи принимают участие в жертвовании средств для энциклопедии. При этом изменения в политических взаимоотношениях между Россией и другими странами не повлияло на ее пользователей.

Несмотря на увеличение числа пользователей, "Википедия" не сталкивается с проблемой роста некорректных правок статей, отметил Уэйлс. "Чем больше участников проекта, тем лучше становится качество контента. Больше людей проверяют статьи, обсуждают их", - сказал он.

Онлайн-энциклопедия "Википедия" была запущена в 2001 году, теперь она доступна более чем на 300 языках. Она содержит свыше 40 млн статей. По словам Уэйлса, около 1,3 млрд различных устройств, подключенных к интернету, используют ежемесячно люди по всему миру для того, чтобы читать статьи, размещенные в этой энциклопедии. При этом среднее число ее пользователей в месяц достигает около 500 млн человек.