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Прокуратура предостерегла Соболь о недопустимости несанкционированной акции 31 августа

В ведомстве напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством России ответственность

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичная прокуратура предостерегла незарегистрированного кандидата на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва Любовь Соболь об ответственности за организацию несанкционированной акции в Москве 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Организатору указанного массового публичного мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность", - сообщили в надзорном ведомстве.

В интернете и соцсетях появились призывы к участию в шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых Прудов до Пушкинской площади 31 августа. Мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано.

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