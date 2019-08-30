Академические классы появятся в школах еще семи регионов России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проект формирования академических классов школ, который с 2016 года реализуется в Москве, будет распространен еще на семь российских регионов. Об этом сообщила в пятницу заместитель директора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки РФ Ирина Чугуева на международном форуме "Город образования" на ВДНХ в Москве.

"Задача, которая поставлена министерством, - проект академического класса московской школы презентовать и расширить на территорию России. На сегодняшний день мы уже проработали пилотные проекты в семи регионах, сейчас хотим запустить. Хочу провести в конце сентября совещание, чтобы в нем участвовали представители департамента образования Москвы и делились опытом с регионами", - сказала она.

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина предложил тему академических классов включить в проект "Взаимообучение городов", в котором на сегодняшний день участвует более 90 российских городов. Благодаря этому учителя смогут познакомиться с тем, как организовано обучение в предпрофессиональных классах в Москве.

Реализация проекта "Академический класс в Московской школе" запустили в 2016 году. В рамках него старшеклассники обучаются научно-исследовательской и научно-практической деятельности в сотрудничестве с научными организациями.