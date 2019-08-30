Режим ЧС отменили в Белогорске после протеста прокуратуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Белогорска Амурской области отменила введенный в городе режим ЧС после протеста прокуратуры, сообщается в пятницу на официальном портале местной администрации.

"В связи с сохраняющейся угрозой возникновения чрезвычайной ситуации члены комиссии по чрезвычайным ситуациям единогласно проголосовали за режим "Повышенная готовность", отменив режим ЧС", - говорится в сообщении.

Прокуратура ранее потребовала отменить распоряжение администрации города Белогорска в Приамурье о введении режима ЧС, который был введен из-за износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе. Надзорное ведомство указало, что распоряжение принято в нарушение приказа МЧС России "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", поскольку износ сетей в межотопительный период не является критерием отнесения к чрезвычайной ситуации.

Ранее решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава Белогорска Станислав Мелюков. На нем было отмечено, что предстоящий отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва, если не будут приняты меры по экстренному ремонту сетей. По предварительной оценке, ремонтные работы, которые глава города поручил закончить до начала отопительного сезона, обойдутся в сумму более 20 млн рублей.