Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в положение об организации обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Потребность (объем поставки) в лекарственном препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарственного препарата, исходя из ежемесячной фактической потребности больных в лекарственных препаратах в соответствии со сведениями регионального сегмента Федерального регистра и необходимости формирования запаса на 15 месяцев", - говорится в положении.

Как говорится в документе, Минздравом РФ будет формироваться комиссия по рассмотрению заявок, которая при необходимости будет корректировать объемы заявленных лекарственных препаратов. При этом лечащий врач должен проинформировать пациента о том, что получение лекарства полагается ему без взимания платы.

Кроме того, правительство утвердило положение об обеспечении лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, лекарствами. Их обеспечение также организуется за счет средств из федерального бюджета.