"Ночные волки" предлагают сделать круглогодичной площадку байк-шоу в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Площадка мотоклуба "Ночные волки" в пригороде Севастополя, где проходит ежегодное международное байк-шоу, могла бы работать круглый год как тренировочная база для мотоциклистов, спортивный, туристический объект и место для проведения других фестивалей. В настоящее время байкеры ищут возможность перейти на такой формат работы, сообщил ТАСС лидер мотоклуба Александр "Хирург" Залдастанов.

"Хотелось бы, чтобы программы, созданные нами для байк-шоу, жили дольше, ведь мы на них затрачиваем столько усилий, и получаются очень эффектные, масштабные, яркие программы, наполненные смыслом, но при этом они мало освещаются. За десять лет нашей работы здесь площадка сильно поменялась и стала новой притягательной силой в Севастополе. Если десять лет назад президент [России Владимир Путин] спрашивал, как мы тут, в чистом поле, то сейчас площадка превратилась, по словам наших друзей-европейцев, в "русский Диснейленд", несущий свой посыл стране и даже миру. Мы и дальше будем идти по такому пути - и пусть на этой территории проходят не только ежегодные события, а будет регулярно работающий проект", - рассказал он.

Программы для молодежи

Залдастанов рассказал, что одна из форм взаимодействия - организация поездок в Севастополь для детей и молодежи из разных регионов России. Соглашение о сотрудничестве уже подписано между "Ночными волками" и Магаданской областью, подобный документ планируется и с северокавказскими регионами. Рассматривается вариант создания патриотических программ для детей на территории парка, в ходе которых они увидят представление на главной сцене байк-шоу, оснащенной уникальными механическими декорациями, некоторые из которых, к примеру, передвигаются по рельсам на платформах портовых кранов. Гости смогут увидеть байк-шоу в двигающихся декорациях площадки - "окунуться в атмосферу прошедшего события и его смыслы".

"Это новое направление работы, в том числе и образовательные проекты. Планируем организовать обучение по редким спортивным дисциплинам, для которых база уже частично готова, и которые всегда используются в наших программах, в том числе по мотофристайлу. Будем обучать, в том числе, спортсменов, кто готов будет освоить трюковую езду на мотоцикле и даже мотофристайл. Также это может быть как тренировочная, так и соревновательная площадка для пожарных и МЧС - а ведь это захватывающее зрелище", - отметил собеседник.

Он добавил, что на территории у горы Гасфорта, где расположен парк, уже проводятся большие мероприятия. Кроме "вселенского" байк-шоу, проходит и фестиваль экстремального туризма XFest, и Крымская волна, и зарницы. "Площадка уже сейчас многофункциональна. Надеюсь, что в будущем она примет соревнования по массовому любительскому спорту, именно в рамках байк-шоу. Ведем переговоры с WorldSkills, чтобы провести один из этапов на нашей площадке", - уточнил Залдастанов.

По его словам, также есть планы создать детский лагерь, но пока это невозможно из-за отсутствия достаточного объема инженерных коммуникаций. "Рассчитываем, конечно, и на поддержку города. Радует, что понимание необходимости развития такого проекта уже есть. Он нужен нашим детям и он будет реализован", - сказал лидер "Ночных волков".