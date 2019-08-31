Болсонару откажется от французских ручек на фоне скандала с Парижем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Президент Бразилии Жаир Болсонару откажется от использования шариковых ручек французского производителя канцелярских товаров BIC в пользу национального бренда Compactor. Об этом политик заявил в ходе своей еженедельной видеотрансляции в Facebook .

"Больше никакого BIC, [отныне] Compactor, потому что BIC - французская [марка]", - сказал бразильский лидер, анонсируя подготовку очередного указа, который ему предстоит подписать в конце года. Ранее Болсонару в ходе торжественных церемоний подписания документов неоднократно заострял внимание присутствовавших на том, что росчерком самой простой шариковой ручки BIC, при этом, как правило, называя ее производителя, он дает старт масштабным государственным преобразованиям. Таким образом, как полагают местные комментаторы, политик стремился продемонстрировать в том числе свою скромность и непритязательность.

Compactor также не впервые оказывается в руках главы государства при подписании важных документов. Так, ручкой этой марки Болсонару подписывал в начале января указы о назначении министров своего правительства.

После короткой реплики Болсонару по поводу "французского изделия" посол Франции в Бразилиа Мишель Мирайе поспешил напомнить, что, неcмотря на французское происхождение, BIC является одним из крупнейших работодателей столицы северного бразильского штата Амазонас. "Вероятно, сотни работающих там человек удивятся тому, что этот факт до сих пор неизвестен президентской администрации", - написал дипломат в соцсетях.

Франко-бразильский дипломатический скандал

Заочная дискуссия между Болсонару и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном разгорелась на прошлой неделе после того, как глава европейского государства предложил обсудить на встрече Группы семи в Биаррице ситуацию с лесными пожарами в бразильской Амазонии. Это вызвало резкую реакцию со стороны Бразилиа, усмотревшей в словах Макрона посягательство на бразильский суверенитет в регионе.

В полемику вступили также подписчики Болсонару в соцсетях, один из которых в минувшее воскресенье оставил на его официальной странице в Facebook комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", - гласила подпись к картинке. "Президент, Макрон вам просто завидует", - написал пользователь, опубликовавший фото.

К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха". Позже, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский лидер выразил сожаление в связи с "крайне невежливыми" высказываниями бразильского лидера в Facebook, задевающими Брижит Макрон. "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", - сказал он.

Некоторое время спустя комментарий с фото был удален "во избежание двоякого толкования", а сам Болсонару пояснил, что своей фразой хотел указать своему стороннику на недопустимость подобных публикаций.