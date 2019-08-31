Власти Ставрополья ожидают роста турпотока на Кавминводы до 3 млн человек в год

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 31 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края рассчитывают на рост туристического потока на Кавказские Минеральные Воды до 3 млн человек ежегодно, сообщил губернатор края Владимир Владимиров журналистам в субботу.

"Идем, конечно, к 3 млн туристов, хотелось, может, и больше. Самое главное, что мы должны идти к достойной жизни наших горожан, к достойным зарплатам, хорошим школам, хорошим дорогам. Чем лучше людям будет житься здесь, тем больше будет нравиться туристам", - сказал Владимиров.

При этом он отметил, что для таких результатов нужно работать.

"Работы еще очень много, будем идти к достойной жизни", - сказал губернатор.

По итогам прошлого года турпоток на Кавминводы составил 1,2 млн человек.