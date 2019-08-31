Матвиенко поддержала идею введения туристического сбора в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильной идею введения туристического сбора в Петербурге. Об этом она заявила журналистам в Санкт-Петербурге.

"Введение туристического сбора, на мой взгляд, очень правильное решение, это мировая практика, важно только, чтобы была целевая статья и эти средства расходовались только на реставрацию, сохранение памятников истории и культуры", - сказала она.

При этом сохранение исторического и культурного наследия Петербурга спикер Совфеда назвала важнейшей и самой приоритетной задачей. "Петербург - это визитная карточка России, самый европейский город России. <…> Считаю, что нужна такая большая серьезная программа, рассчитанная на длительную перспективу, по восстановлению, реставрации памятников архитектуры и истории", - отметила Матвиенко, добавив, что в программе должен участвовать не только город, но и федеральный центр.

Особое внимание, по ее словам, надо уделить реставрации фасадов. "У нас агрессивный климат, и раз в пять-семь лет надо заниматься обновлением фасадов, чтобы не допускать разрушения исторических зданий. Это очень сложная работа - должна быть научная реставрация, нужна расчистка, нужны специальные краски, нужен специальный контроль комитета по градостроительству и охране памятников", - подчеркнула Матвиенко, отметив в целом важность сохранения облика Петербурга за счет средств из бюджета и за счет привлечения бизнеса к данной задаче.

Спикер Совфеда также заявила, что туристический потенциал Петербурга далеко не исчерпан. По ее данным, в этом году ожидается увеличение числа туристов на 10%, и это по сравнению с прошлым рекордным годом, когда был чемпионат мира по футболу. Поэтому, по словам Матвиенко, в городе необходимо дальше развивать туристическую инфраструктуру, особое внимание надо уделить мини-отелям и бюджетным гостиницам. "Чтобы молодежь, пожилые люди могли приезжать, у нас построено много хороших, престижных отелей, но надо создавать и условия для других категорий граждан", - отметила председатель Совета Федерации.

Важными шагами к росту туризма она назвала решение об электронных визах для туристов сроком до 8 дней, а также появившийся морской пассажирский порт и введение 48-часового безвизового режима для круизных туристов, развитие событийного туризма. "Туристический потенциал не исчерпан, его надо развивать, для этого в городе есть все условия", - подчеркнула Матвиенко.