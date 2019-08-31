Трамп простил свою помощницу, уволенную из-за комментариев о его детях

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что считает свою экс-помощницу Мадлен Вестерхаут хорошим человеком и прощает ее.

В пятницу газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Вестерхаут была вынуждена подать заявление об уходе со своей должности из-за комментариев о дочерях Трампа Иванке и Тиффани. По сведениям издания, 17 августа на встрече с прессой в режиме не для печати 28-летняя Вестерхаут похвасталась, что у Дональда Трампа с нею отношения лучше, чем с Иванкой и Тиффани. Кроме того, Вестерхаут сказала, что глава администрации США не любит фотографироваться с Тиффани, поскольку считает ее слишком полной. Наконец, Вестерхаут пошутила, что Трамп иной раз не может отличить свою дочь Тиффани от других людей в толпе.

"Хотя у Мадлен Вестерхаут есть подлежащее соблюдению соглашение о неразглашении, она очень хороший человек, и я не думаю, что будут какие-либо причины для его использования. Вчера она позвонила мне, чтобы извиниться <...> Я полностью понял и простил ее", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп по сути подтвердил, что Вестерхаут уволили за оглашение подробностей личной жизни первой семьи Америки. Он назвал ее высказывания "немного ранящими".

Ранее Politico писала, что Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заниматься чуть ли не организацией зарубежных поездок президента. Подобные ее действия вызывали недовольства других сотрудников аппарата Белого дома. Последней каплей стали откровения Вестерхаут на встрече с прессой 17 августа. Когда вскрылось, что Вестерхаут позволила себе подобные высказывания, в Белом доме начали активно обсуждать ее неизбежное увольнение. В результате Вестерхаут в четверг пришлось подать заявление об уходе.