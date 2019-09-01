Лидеры Польши и ФРГ почтили минутой молчания память первых жертв Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны начались в воскресенье в городе Велюнь с минуты молчания. В церемонии принимают участие президенты Польши и ФРГ - Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер.

1 сентября 1939 года в 4:30 утра немецкая авиация осуществила бомбардировку польского города Велюнь (Лодзинское воеводство), в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек. Почти одновременно - в 4:48 утра - фашистский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события положили начало Второй мировой войне.