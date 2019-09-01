{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидеры Польши и ФРГ почтили минутой молчания память первых жертв Второй мировой войны

Около 1,2 тыс. человек погибли в результате бомбардировки польского города Велюнь 1 сентября 1939 года

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны начались в воскресенье в городе Велюнь с минуты молчания. В церемонии принимают участие президенты Польши и ФРГ - Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер.

1 сентября 1939 года в 4:30 утра немецкая авиация осуществила бомбардировку польского города Велюнь (Лодзинское воеводство), в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек. Почти одновременно - в 4:48 утра - фашистский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события положили начало Второй мировой войне.

Теги
ГерманияПольшаДуда, АнджейШтайнмайер, Франк-Вальтер
Кризис в Сирии
Российские военные привезли жителям пригорода Алеппо свыше 3 тонн продовольствия
Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, в Найраб доставлено более 500 продовольственных наборов
Читать полностью