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115-летие ТАСС

"Бренд и знак качества". Как в соцсетях поздравляют ТАСС со 115-летием

Пользователи отмечают авторитет, оперативность, точность, надежность ведущего информационного агентства России
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

Политики, общественные деятели, компании и пользователи соцсетей поздравляют ТАСС со 115-летием. Они отмечают оперативность и профессионализм агентства, а также желают новых успехов в работе по освещению новостей в России и мире.

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Сегодня, 1 сентября, старейшему и самому знаменитому российскому информационному агентству ТАСС @tass_agency исполняется 115 лет! ТАСС - не просто наши добрые соседи по Тверскому бульвару, это наши настоящие друзья, которые всегда готовы поддержать Театр Пушкина! Поздравляем и желаем только хороших новостей! #тасс #тассуполномочензаявить #тасс115 #тверскойбульвар #юбилей #новости #театрпушкина

Публикация от Театр имени Пушкина (@teatrpushkin)

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Сегодня одно из ведущих мировых информагентств, ТАСС @tass_agency, отмечает 115-летие. _ Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил тассовцев с праздником: «Поздравляю с юбилеем информационное агентство ТАСС и всех, чья профессиональная деятельность связана с его работой. _ За эти годы ТАСС неизменно укреплял свой авторитет, приобретая особый узнаваемый стиль. Журналистов агентства отличает профессионализм, компетентность, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию, применяя новые форматы и технологии. Сегодня вы твердо удерживаете высокую профессиональную планку, оставаясь лидерами в формировании новостной повестки. _ Желаю всем сотрудникам ТАСС успехов и профессиональной удачи» __ Наша редакция присоединяется к поздравлениям и благодарит нашего информационного партнера за сотрудничество! __ #Госдума #Председатель #ТАСС #информагентство #ТАСС115

Публикация от Государственная Дума (@dumagovru)

 

Теги
Россия115-летие ТАСС
115-летие ТАСС
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