"Бренд и знак качества". Как в соцсетях поздравляют ТАСС со 115-летием

Политики, общественные деятели, компании и пользователи соцсетей поздравляют ТАСС со 115-летием. Они отмечают оперативность и профессионализм агентства, а также желают новых успехов в работе по освещению новостей в России и мире.
Поздравляю генерального директора ИТАР-ТАСС @tass_agency Сергея Михайлова и весь коллектив агентства со 115-й годовщиной основания. Вы успешно подошли к очередному юбилею, оставаясь одним из крупнейших и авторитетных информационных агентств https://t.co/rICxmZox8C pic.twitter.com/fBKNVpbvvV— Рашид Темрезов (@RashidTemrezov) 1 сентября 2019 г.
Поздравляю коллектив @tass_agency со 115-летием. Создавая качественный контент, вы на протяжении всего этого времени остаётесь источником объективных новостей для российской и зарубежной аудитории. Профессиональных успехов и благополучия! pic.twitter.com/GPy6HnaRkA— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 1 сентября 2019 г.
Точно. Подробно. Оперативно.— Василий Голубев (@golubev_vu) 1 сентября 2019 г.
Это про ведущее информационное агентство – ТАСС, которое сегодня отмечает 115 лет со дня создания.
Спасибо за профессионализм, уважаемые журналисты!
#поздравляю #ТАСС115 https://t.co/TEeLRaQWkv
Уже 115 лет ТАСС снабжает россиян актуальной и оперативной информацией.— Фонд Сколково (@fondskolkovo) 1 сентября 2019 г.
Времена меняются, но ТАСС остается надежным источником новостей для миллионов людей.
Фонд #Сколково поздравляет ТАСС с юбилеем.#ТАСС115 pic.twitter.com/zvXcP51Scc
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Сегодня, 1 сентября, старейшему и самому знаменитому российскому информационному агентству ТАСС @tass_agency исполняется 115 лет! ТАСС - не просто наши добрые соседи по Тверскому бульвару, это наши настоящие друзья, которые всегда готовы поддержать Театр Пушкина! Поздравляем и желаем только хороших новостей! #тасс #тассуполномочензаявить #тасс115 #тверскойбульвар #юбилей #новости #театрпушкина
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Сегодня одно из ведущих мировых информагентств, ТАСС @tass_agency, отмечает 115-летие. _ Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил тассовцев с праздником: «Поздравляю с юбилеем информационное агентство ТАСС и всех, чья профессиональная деятельность связана с его работой. _ За эти годы ТАСС неизменно укреплял свой авторитет, приобретая особый узнаваемый стиль. Журналистов агентства отличает профессионализм, компетентность, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию, применяя новые форматы и технологии. Сегодня вы твердо удерживаете высокую профессиональную планку, оставаясь лидерами в формировании новостной повестки. _ Желаю всем сотрудникам ТАСС успехов и профессиональной удачи» __ Наша редакция присоединяется к поздравлениям и благодарит нашего информационного партнера за сотрудничество! __ #Госдума #Председатель #ТАСС #информагентство #ТАСС115