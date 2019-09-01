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Медведев отметил стратегическое значение нефтяной и газовой отраслей для России

Отечественные нефтегазовые компании успешно развиваются и активно привлекают инвестиции, отметил премьер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности, отметив стратегическое значение этих отраслей для России. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Ваша отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От нее напрямую зависит энергетическая безопасность страны, укрепление и рост экономики, реализация национальных проектов, а значит - улучшение жизни миллионов людей", - отметил Медведев.

Премьер-министр РФ также указал, что отечественные нефтегазовые компании успешно развиваются и активно привлекают инвестиции. "Благодаря вашей работе вводятся в строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов, осваиваются перспективные месторождения, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе, создается инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям", - говорится в поздравлении.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 1 сентября.

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